Украинцы незаконно пересекли границу, чтобы наладить отношения с крымчанами

Крымские пограничники задержали двух нетрезвых украинцев на побережье полуострова.

Утром 10 сентября на береговой линии озера Севаш, в районе села Стефановка, пограничниками были задержаны два гражданина Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины незаконно пересекли государственную границу во время рыбалки и причалили к крымскому берегу.

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«В настоящее время оба гражданина, согласно российскому законодательству, задержаны на срок до 48 часов с целью подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершенного правонарушения».

Украинские рыбаки заявили, что ненамеренно причалили к российскому берегу. Они планировали завести дружеские отношения и обменяться опытом с крымскими рыбаками.

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