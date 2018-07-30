Украинцы планируют отметить «День падения Крымского моста»

Об этом заявил украинский сатирик Лесь Подервянский.

«Если Крымский мост рухнет, … это станет днем национального единения, и все выйдут в вышиванках», — спрогнозировал он поведение соотечественников в одном из интервью местным СМИ.

Писатель обвинил украинцев в постоянном нытье и желании изменений «по щелчку пальцев», а также неумению радоваться обычным «победам», а только поражениям врагов, главным из которых на данный момент является Россия, построившая мост в Крым.

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Уже который год украинцы обсуждают строительство Крымского моста, с завидным упорством окружая его фейками и «утками» и не веря в его существование. Однако мост стоит и успешно функционирует, в чем и мы сами, и наши читатели, и гости Крыма успели убедиться своими глазами и колесами.

Крымский мост торжественно открыили 16 мая 2018 года. Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

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