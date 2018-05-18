Украинские браконьеры убивают черноморских дельфинов

Пограничный сторожевой корабль «Аметист» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержал украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» западнее мыса Тарханкут, рыбаки незаконно добывали черноморскую камбалу — калкана. В сетях браконьеров пограничники обнаружили и 46 дельфинов. Все животные погибли.

Пограничники освободили из 9 300 метров сетей 161 калкана, трех акул катранов, четырех травяных крабов. Животные вернулись в естественную среду обитания.

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Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым сообщает, что 46 дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. В отношении капитана судна, гражданина Украины, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пограничники также выяснили, что в исключительной экономической зоне Украины продолжают оставаться около 20 километров сетей, установленных браконьерами.

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Это ужасная новость, но самое страшное, что этот случай не является единичным. Нужно беречь морских обитателей, популяции которых стремительно уменьшаются по всему миру.

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