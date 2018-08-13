Украинские пограничники возобновили свою работу

Украинские пограничники, находящиеся со стороны пункта пропуска «Каланчак» («Армянск»), которые ранее приостановили пропуск лиц и транспортных средств в Крым, возобновили свою работу. Пункт пропуска теперь работает в штатном режиме. Об этом сообщили Риа Новости Крым.

Украинские граждане, которые направлялись вчера в Крым рассказывали, что в КПП отсутствует электричество. Из-за этого украинские пограничники приостановили работу пропускного пункта, в результате чего скопилась пробка из полсотни автомобилей.

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К вечеру воскресенья работа украинского пункта частично возобновилась — машины стали пропускать с Крыма на Украину. Сейчас контрольно-пропускной пункт «Каланчак» («Армянск») работает в штатном режиме.

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