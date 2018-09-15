Украинские пограничники заявили, что их «подрезал» российский катер

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис БАБИН пожаловался на своей странице в социальной сети «Facebook» на действия российских пограничников в Азовском море. Об этом сообщают Риа Новости.

По его словам, российский пограничный катер якобы совершал опасные маневры и «перерезал курс» судна украинских пограничников.

«На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПС Украины».

Политик назвал действия экипажа российского корабля «грязной провокацией».

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Напомним, что в начале недели Украина перебросила в Азовское море два бронекатера.

По словам украинских чиновников, суда предназначены, чтобы усилить военное присутствие ВМС Украины в акватории Азовского моря и противодействовать «незаконному досмотру» кораблей, идущих в украинские порты.

Ранее украинская пограничная служба пожаловалась, что Россия ежедневно останавливает для досмотра суда, следующие на Украину, что наносит экономический урон портам Мариуполя и Бердянска. В ФСБ сообщали, что проверки кораблей проводятся в соответствии международным морским правом.

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