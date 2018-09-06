Украинские власти понимают почему потеряли Крым

Депутат Верховной рады отдохнул в Крыму и заявил о необходимости понять причины его возвращения в Россию.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений БАЛИЦКИЙ отдохнул в Крыму, где спрашивал местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Сотрудники правоохранительных органов и военные также относятся к их числу. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «NewsOne».

«Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?». И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей – я могу руку на сердце положить», – отметил парламентарий, подчеркнув, что Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.

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Президент Международного совета российских соотечественников Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в эфире радио «Sputnik» отметил, что, принимая решение о возвращении в Россию, крымчане защищали свои семьи и свою землю.

«К украинским политикам постепенно начинает приходить прозрение: крымчане не просто стремились в Россию, они защищали свои семьи, своих детей, близких, свою землю от нашествия орды фашистов, которые показали за время Майдана, как они расправляются, и как они убивают за инакомыслие. Мы в Крыму на протяжении двадцати с лишним лет украинской власти регулярно слышали угрозы не только со страниц печати, а с трибуны Верховного совета — заявления типа «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

Депутат также прокомментировал прибытие в Крым общественной делегации из США. Обусловлено это тем, по его словам, что Крым все больше интересен мировому сообществу.

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Также стало известно из официальных источников, что украинские чиновники и политики приезжают на отдых в Крым, но не через пункты пропуска на границе, а через Москву.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть на полуострове своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом», — заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК, и подчеркнул, что политики давно поняли причину воссоединения Крыма с Россией, ведь украинцы, приезжающие в Крым, видят одну картинку: как регион развивается, как он преобразовывается на глазах.

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