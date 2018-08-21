Украинские власти врут согражданам о Крыме

Украинские власти вводят в заблуждение сограждан о ситуации в Крыму и количестве украинских туристов, посетивших полуостров в этом году. Об этом заявил журналист украинского издания Михаил ПОДОЛЯК, передают ИноСМИ.

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На протяжении четырех с половиной лет украинские чиновники упорно доказывают своим согражданам, что количество украинцев, посещающих Крым, стремительно уменьшается. Помимо этого, они убеждают свой народ в отсутствии отдыхающих на пляжах и сожалении многих крымчан о поддержке России на референдуме в 2014 году. Также добавляют, что совсем скоро переходы из Украины в Крым можно будет закрыть за ненадобностью.

«А теперь настоятельно рекомендую вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше. Даже визуально. А еще лучше поговорить с местными же таксистами, которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на «крымские переходы», и что в этом году уже есть рекорды», — сообщает Михаил ПОДОЛЯК.

Общий поток туристов в Крым, действительно, несколько уменьшился. Но только потому, что крупные глобальные туроператоры, работающие с европейскими партнерами, отказались от организации туров на аннексированном полуострове.

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