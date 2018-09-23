Украинские военные корабли прошли под Крымским мостом

Корабли ВМС Украины все-таки дошли до Крымского моста. КерчьИНФО спешит поделиться со своими читателями фотографиями с места событий.

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На данный момент они прошли через Крымский мост. Они идут под сопровождением пограничной службы ФСБ России и береговой охраны. Также сообщается, что на момент прохода военных кораблей поблизости не было других судов.

КерчьИНФО напоминает, что два корабля военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации и находятся недалеко от берегов Крыма. Эти корабли не представляют никакой военной угрозы.

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