Украинские военные корабли захотели пройти под Крымским мостом: провокация или необходимость?

Украинские военные корабли, которые вчера вечером вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации, захотели пройти под Крымским мостом. Пограничники подтвердили намерение украинских военных. Об этом КерчьИНФО сообщил проверенный источник.

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На данный момент мы задаемся вопросом – это провокация или необходимость?

Это первый случай со стороны украинских военных предпринять какие-либо действия в зоне строительства и эксплуатации Крымского моста. До этого времени Украина и ее, так называемые, вооруженные силы даже не пытались предпринять нечто подобное.

По информации КерчьИНФО, за украинскими военными кораблями ведется наблюдение со стороны вооруженных сил РФ, пограничной служб и других государственных ведомств и служб, ответственных за безопасность судоходства.

КерчьИНФО напоминает, что оба корабля ВМС Украины, которые хотят пройти Керченским проливом в Азовское море, не представляют военной угрозы. Один из них — «Донбасс» должен был быть списан еще в прошлом году. Судно довольно долгое время находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Со дня постройки плавучей мастерской ПМ-9, а ныне корабля управления ВМС Украины «Донбасс» на данный момент уже 49 лет. второму судну, буксиру «Корец» «всего» 45 лет.

Чтобы получить общее представление о боевой мощи и состоянии этих двух кораблей, достаточно представить себе, что во время Второй мировой войны участвовали бы дредноуты и броненосцы времен Первой мировой войны.

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