Украинский парламентарий: крымчане осознано стали частью России

К удивлению всех своих соотечественников, действующий депутат Верховной Рады Украины Иван ВИННИК заявил, что жители полуострова Крым сознательно и без чьего-либо вмешательства решили стать россиянами.

Представитель пропрезидентской фракции высказал свое мнение на телеканале «112 Украина». Также он признал, что все мероприятия, проводимые российской стороной в период «Крымской весны» были «исключительно гуманитарными».

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Начиная с марта 2014 года, когда на территории полуострова прошел референдум, решивший судьбу и государственную принадлежность Крыма, это — одно из первых адекватных высказываний со стороны украинских чиновников. Но мы надеемся, что подобная тенденция разовьется и станет повсеместной, а международная обстановка, связанная с нашей родиной, наконец-то наладится.

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