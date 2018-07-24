Украинский политик убедился в реальности Крымского моста

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей ЖУРАВКО своими глазами увидел Крымский мост и даже воспользовался им по прямому назначению.
Политик записал по этому поводу видео-обращение ко всем украинцам, где он наглядно подтверждает существование Крымского моста, проезжая по его автодорожной части, опровергает слухи, распускаемые властями соседнего государства, и даже утверждает, что мост не развалится, вопреки ожиданиям «лжеаналитиков» из Незалежной.
ЖУРАВКО также делится со зрителями своими чувствами по поводу знакомства со «стройкой века»:
«Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию!»
В завершении видео-экскурсии по Крымскому мосту украинец выразил надежду на то, что скоро «придет тот день, когда между нами границ не будет».
Недавно адвокатша, уроженка Керчи, Т.Монтян тестировала автомобильную часть МОСТА со всеми комментами, свойственными лишь ей. Теперь пришла пора и другим адекватным политикам испытать ДЕКОРАЦИИ МОСФИЛЬМА!!! СМЕЛЕЕ, ЭТО СОВСЕМ НЕ БОЛЬНО!!!