Украинский политик убедился в реальности Крымского моста

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей ЖУРАВКО своими глазами увидел Крымский мост и даже воспользовался им по прямому назначению.

Политик записал по этому поводу видео-обращение ко всем украинцам, где он наглядно подтверждает существование Крымского моста, проезжая по его автодорожной части, опровергает слухи, распускаемые властями соседнего государства, и даже утверждает, что мост не развалится, вопреки ожиданиям «лжеаналитиков» из Незалежной.

ЖУРАВКО также делится со зрителями своими чувствами по поводу знакомства со «стройкой века»:

«Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию!»

В завершении видео-экскурсии по Крымскому мосту украинец выразил надежду на то, что скоро «придет тот день, когда между нами границ не будет».

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