Украинский суд дал условно три года экс- замминистра спорта Крыма

Бывший заместитель министра спорта Крыма Фарух КАМАЛОВ получил три года условно за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины .

Украинский суд приговорил экс-чиновника по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) на 5 лет с испытательным сроком 3 года.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры АРК, Фарух Камалов пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины.

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Напомним, бывшего заместителя министра спорта Крыма задержали 2 февраля 2018 года сотрудники СБУ на админгранице с полуостровом. Со слов спикера СБУ Елены ГИТЛЯНСКОЙ, задержанный направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт.

На протяжении почти 8 месяцев Фарух Камалов находился под стажей на территории Украины. После оглашения приговора экс-чиновник смог выехать в Крым.

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