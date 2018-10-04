Украинского чиновника облили кровью из-за Крымского моста

В Украине неизвестные облили кровью мэра города Гнивань Винницкой области Владимира КУЛЕШОВА.

Как сообщают украинские СМИ, некие националистически настроенные активисты подозревают КУЛЕШОВА в поставке стройматериалов для Крымского моста.

В рабочий кабинет мэра ворвались четверо людей и выплеснули на чиновника вещество красного цвета.

«Это была не краска, а какая-то кровь. Залили весь кабинет: компьютер, документы, флаг. Таким образом, нанесли ущерб коммунальному имуществу тысяч на 25 гривен», — рассказал Владимир.

По мнению мэра Гнивани, нападение было организовано одним из его оппонентов. Конкурент Владимира КУЛЕШОВА обвиняет главу города в оказании покровительства предприятию «Гниванский карьер», которое, якобы поставляет щебень для строительства Крымского моста.

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Мэр утверждает, что информация оппонентов ложная:

«Договоров поставки и прямых поставок в Россию предприятие «Гниванский карьер» не имеет. Это придумано, чтобы скомпрометировать меня и предприятие».

По факту совершения хулиганства украинскими правоохранителями возбуждено уголовное дело.

Фото из сети

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