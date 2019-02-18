«Украл, выпил, в тюрьму» — в Керчи по «горячим следам» поймали преступника

В течение одного дня керчанин умудрился совершить ряд преступлений и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Сотрудники отделов полиции №1 и №3 УМВД России по городу Керчи задержали подозреваемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Керчи.

Сначала подозреваемый направился к старому знакомому его бабушки для того, чтобы раздобыть денежные средства. Ворвавшись в квартиру к пожилому человеку, молодой мужчина стал требовать деньги с применением физического насилия. Потерпевший ответил, что у него нет требуемой суммы.

Разозленный злоумышленник забрал из кошелька пенсионера 50 рублей, после чего применил в отношении пожилого человека насильственные действия, пока тот не потерял сознание.

Видимо, испугавшись ответственности, подозреваемый отправился в один из торговых комплексов, где похитил спортивный костюм. Он надел на себя новый костюм и скрылся с места преступления, не расплатившись, и оставив свои старые вещи в магазине.

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Полицейские обнаружили преступника в продуктовом супермаркете, где последний распивал алкоголь, за который он тоже не расплатился.

Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению вышеуказанных преступлений.

Подозреваемый написал явку с повинной и в данный момент заключен под стражу.

Следственный отдел возбудил уголовные дела по фактам, инкриминируемым законодательством РФ, как разбой и грабеж. За совершенные деяния преступнику может грозить максимальное наказание – лишение свободы сроком до 12 лет.