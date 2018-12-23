Украшает ли дома керчан новогодняя красавица? (ВИДЕО)

Вчера на главной ёлке Керчи зажглись огни. Зелёная красавица превратила центральную площадь города в сказочное место. Украшенное новогоднее дерево будет радовать своим нарядом детей и взрослых до окончания праздничных мероприятий.

Главный символ каждого Нового года — это красивая ёлка. Журналисты КерчьИНФО поинтересовались у жителей нашего замечательного города как они украшают своё жилище в новогодние праздники.

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В процессе опроса стало известно, что почти все керчане приблизительно за неделю до волшебного праздника Нового года устанавливают ёлку, чтобы повторить прекрасную традицию — нарядить новогоднюю красавицу вместе с семьёй.

Украшает ли дома керчан новогодняя красавица?