Укрепление склона на Митридате — преступление против истории

Керчане и гости нашего города давно наблюдают, как на склоне горы Митридат проводятся работы по укрепление склона.Как стало известно сайту КерчьИНФО, исполнитель работ не проводил необходимые изыскания перед началом работ, не принял во внимание тот факт, что работы будут проводиться на территории исторического памятника и тем самым грубо нарушил все законы и правила, которые охраняют исторические объекты от разрушения. Столь грубым нарушением целостности грандизного памятника истории и культуры, возмущены не только жители Керчи, но и археологи, прибывшие к нам на раскопки.

Владимир ТОЛСТИКОВ, руководитель археологической экспедиции, начавшей свою работу на Митридате, поделился с нами своим негодованием по этому поводу:

«Это настоящее преступление! В гору вогнали больше тысячи цеметных стержней (железобетонных свай — ред.) на глубину 30 метров, что делает невозможным проведение любых археологических исследований этого склона главного исторического памятника Керчи».

Все это было сделано без ведома археологов, что категорически противоречит всем мыслимым правилам и банальной логике — под верхним слоем почвы Митридата покоится огромный культурный слой сразу нескольких цивилизаций, так и не разведанный до конца.

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По словам Владимира ТОЛСТИКОВА, разрешение на проведение работ выдал государственный комитет, который утверждает, что предупредил рабочих о том, что гора Митридат — археологический памятник. Однако организаторы укрепления склона, потратившие на свою работу огромную сумму денег, объясняют свои действия тем, что не знали о культурном наследии горы. Получается, люди, живущие в Керчи и занимающие высокие посты, не в курсе азов истории родного города?

В дальнейших планах «укрепителей» — натянуть на стержни тросы и задерновать склон. Но у археологов возникает логичный вопрос — а как быть дальше с раскопками? Ведь вся юго-восточная сторона горы испещрена 30-метровыми штырями, заполненными цементом.

«Как там копать — я не понимаю», — поделился с нами руководитель экспедиции.

Кроме того, археологи предполагают, что в дальнейшем им могут просто запретить проводить раскопки, чтобы не нарушать систему укреплений.

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Таким образом, вокруг горы Митридат сложилась практически безвыходная ситуация:

«Оставлять торчащие штыри нельзя — они очень опасны для людей. Но и завершить работу невозможно — это лишит российскую археологию целого гектара величайшего памятника истории», — рассуждает Владимир ТОЛСТИКОВ.

От археологов требуют подписания акта о приемке работ по укреплению склона, однако ученые отказываются подписывать такую бумагу. А без акта невозможен отчет об уже потраченных крупных суммах. Таким образом, вопрос остается открытым. И чем закончится это дело — пока совершенно не ясно. Но мы будем внимательно следить за развитием событий и информировать наших читателей обо всем происходящем.

Фото: Константин Ходаковский

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