Улица «Мира и мусора» в Керчи (ВИДЕО)

Кто превратил керченскую улицу Мира в улицу свалок? Тема из разряда «накипело».

Читатели КерчьИНФО неоднократно писали в Редакцию о состоянии улицы Мира в Аршинцево. На зеленых зонах (хотя таковыми их сложно назвать) образовались настоящие мусорные свалки. На промежутке в 260 метров мы обнаружили 4 кучи.

Как образовываются эти свалки — выяснить не сложно. Видно, что основой послужили листва и ветки, которые коммунальщики убирают со дворов и в неприкрытом виде складируют возле дороги на зеленой зоне. Неделями эту листву никто не убирает. Когда дело все же доходит до уборки — используют экскаватор-погрузчик, который вместе с мусором загребает и почву, что превращает зону газона в зону месева грязи. Куда было бы проще складывать листву, как положено, в пакеты и просто грузить из в мусоровоз без вреда для почвы.

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Пока листва складируется, к этим кучам добавляется и другой мусор. По его характерным признакам не сложно найти недобросовестных хозяев. Это продавцы с рынка в районе остановки «Дружба». Они не хотят платить за вывоз мусора. Каждый считает, что его 2-3 коробочки в день не занимают много места. Одни не ленятся и даже доносят свой мусор до контейнерных площадок на Льва Толстого, другие оставляют отходы своей торговой деятельности прямо в кучах с листвой.

И вот третий вид — это обычный бытовой мусор местных жителей. Есть еще люди, для которых дурной пример заразителен. Не желая идти до мусорных баков, они выкидывают отходы в эти же кучи. Очевидно, керчане думают, что хуже уже не станет. И в чем-то они правы — хуже уже некуда.

Улица мусора в Керчи