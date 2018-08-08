Улица Шлагбаумская перекрыта на ремонт

Внимание, водители! В рамках проекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» АО «ВАД» продолжает проводить в городе ремонтные работы.

Сегодня утром улица Шлагбаумская от перекрестка с улицей Пирогова до перекрестка с Вокзальным шоссе была перекрыта.

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Вчера ночью на улице поставили ограничители дорожного движения. Работы должны были начаться вчера, однако этого так и не произошло. Ремонт улицы планируется производить до 10 августа, но в связи с задержкой работ неизвестно, сколько времени будут длиться эти «временные неудобства».

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