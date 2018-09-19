Уличное освещение Керчи обойдется в 2 млн рублей

Поставка светодиодных светильников уличного освещения обойдется Керчи в 2 млн рублей.

Специализированное Муниципальное Унитарное Предприятие муниципального образования Городской округ Керчь Республики Крым «ГОРСВЕТ-КЕРЧЬ» планирует плановую замену новых уличных осветительных приборов. Объявлен тендер на стоимость в 2 307 000 ,00 рублей , сообщается на официальном сайте Государственных закупок.

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Новые осветительные приборы — светодиодные, энергосберегающие. При маленьком потреблении энергии они выдают высокий уровень освещения. Мощность новых фонарей: 110 — 165 Ватт. Количество уличных светодиодных энергосберегающих светильников — 230 шт.

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