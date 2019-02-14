Улицу Айвазовского в Керчи асфальтируют

Этап работы по реконструкции улицы Айвазовского в Керчи продвигается довольно быстро.

Приблизительно две недели назад дорога на одной из центральных улиц Керчи была полностью разрыта, на месте работали дорожники и водоканал. Довольно большой участок дороги, с которого снят слой покрытия, отсыпали щебнем. Сейчас же улицу Айвазовского начали асфальтировать.

При хороших погодных условиях, дорожные рабочие обещают сделать дорогу в течение месяца.

Читайте: Когда закончится ремонт улицы Айвазовского в Керчи?

Напомним, что реконструкция улицы Айвазовского была начата еще в прошлом году и планировалось завершить работы к лету. Но сроки сдачи неоднократно переносились по разным причинам.