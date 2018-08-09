Улицу Шлагбаумскую начали асфальтировать. ФОТО

Как мы сообщали ранее, в Керчи проходит ремонт улицы Шлагбаумской. Приведением в порядок одной из центральных дорог города занимается подрядчик строительства трассы «Таврида» АО «ВАД».

Сегодня, 9 августа, идет уже второй день запланированных «вадовцами» работ. На данном этапе улицы покрывают новым слоем асфальта. И зная подход компании «ВАД» к своему делу, мы искренне верим, что асфальт этот окажется прочным, качественным и долговечным.

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Напомним, что движение по Шлагбаумской улице все еще перекрыто. Проезд невозможен на участке от перекрестка с улицей Пирогова до пересечения с Вокзальным шоссе. Не забывайте об этом при планировании своих поездок.

Улицу Шлагбаумскую начали асфальтировать фото

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