Умер известный рэпер Децл — кумир молодёжи 2000-х (ФОТО)

В ночь с субботы на воскресенье ушёл из жизни кумир молодёжи 2000-х российский рэпер Децл.

Кирилл ТОЛМАЦКИЙ, получил известность, выступая под псевдонимом Децл. Сегодня ночью музыкант выступал в Ижевске в клубе «Posh». После выступления пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. В итоге известный российский рэпер скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца. Об этом сообщают Риа Новости Крым.

«Кирилла больше нет…», — написал отец музыканта Александр ТОЛМАЦКИЙ на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

За шесть часов запись набрала более 2 500 комментариев с соболезнованиями и словами поддержки. Каждую минуту пользователи социальной сети пишут всё новые и новые комментарии.

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Следователи проводят проверку по факту смерти Децла.

Кирилл ТОЛМАЦКИЙ родился 22 июля 1983 года в Москве. Выступал под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко. Его дебютный альбом вышел в 2000 году и разошелся тиражом более 1 000 000 экземпляров.

Все мы помним, как в 2000-х по всем музыкальным каналам показывали его клипы и выступления…

Умер известный рэпер Децл — кумир молодёжи 2000-х