Уникальная находка: скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

На Керченском полуострове ученые обнаружили окаменевшие костные останки млекопитающего, которые пролежали в геологических слоях около 10 миллионов лет.

Фрагменты скелета – позвоночный столб и ребра – были найдены в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги-подхода к Крымскому мосту. Только после того, как археологи заканчивают работу на очередном участке, он передается строителям для производства работ.

Окаменелости залегали на небольшой глубине – около метра от земной поверхности. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров. На ранних стадиях развития эти млекопитающие были меньших размеров. Древний кит, скелет которого сейчас изучается, вырос почти до 5 метров. Он обитал в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова.

Читайте: Ученые следят за экологией в районе Крымского моста (ВИДЕО)

«Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне», — рассказал научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков. «Находка сделана благодаря проекту подхода к Крымскому мосту и, безусловно, является большой удачей для палеонтологов. Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб – от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма», — рассказал Дмитрий Старцев, ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Фрагменты скелета древнего кита будут детально изучены и подготовлены для экспонирования в музее на Крымском полуострове. Палеонтологическую находку смогут увидеть жители и гости Республики Крым и города Севастополя.

Читайте: Под Багерово строят новую дорогу в рамках проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту

Крымский мост и подходы к нему строятся в регионе с уникальной историей. Вопрос сохранения культурного наследия был одним из ключевых еще на этапе предпроектных изысканий, а затем – при разработке проектов моста и подходов. Важно было запроектировать объекты, не затрагивая исторические памятники, а все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков. Для решения этих задач были привлечены ведущие научные и специализированные организации России. Более тысячи специалистов подключились к работе.

До начала большой стройки ученые провели масштабную археологическую разведку: обследовали свыше 500 га территорий, выполнили геоакустическую и геомагнитную съемку. На участках будущего строительства подходов к мосту со стороны Крыма и Кубани были обнаружены десятки объектов археологического наследия. Почти 56 гектаров территорий, отведенных под подходы к мосту, стали местом крупнейших в стране научно-исследовательских работ. В ходе раскопок специалисты сделали около миллиона находок. Из них более 100 тысяч артефактов, представляющих научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.

Тест и фото: Инфоцентр «Крымский мост»

Скелет древнего кита на в районе ЖД подходов к Крымскому мосту

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.