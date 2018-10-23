Уполномоченный по правам человека проверила работу со студентами керченского колледжа (ВИДЕО)

Омбудсмен Татьяна МОСКАЛЬКОВА провела первое собрание в Керчи после трагедии в колледже.

Уполномоченный по правам человека Татьяна МОСКАЛЬКОВА прибыла вместе Главой Республики в Керчь, чтобы проверить, как возмещается вред, причиненный семьям погибших и пострадавших в ужасной трагедии:

«Я увидела, что Государство сделала все в лице Главы Республики и руководства Керчи для того, чтобы все необходимые выплаты и социальные гарантии семьям погибших и пострадавших были осуществлены».

Татьяна отметила, что у студентов уже нет паники и это очень важно. Это говорит о хорошей работе психологов, преподавателей и силе духа самих студентов.

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Также, Татьяна МОСКАЛЬКОВА рассказала, что за помощью обратились родители нескольких студентов, которые не были участниками ужасной трагедии, но так же тяжело ее переживают. Ведь там погибли их близкие друзья и преподаватели.

Уполномоченный по правам человека о социальных гарантиях пострадавшим в трагедии в Керчи

В Керчи за помощью обратились одногруппники погибших и пострадавших

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