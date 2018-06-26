Уполномоченный по правам человека в РФ встретилась с моряками «Норда»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна МОСКАЛЬКОВА встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна «Норд». Об этом сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

Татьяна МОСКАЛЬКОВА поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных.

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По результатам встречи омбудсмен планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на родину.

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