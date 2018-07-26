Управление пенсионного фонда в Керчи примет всех желающих

Приём граждан осуществляется ежедневно в первой половине дня (с 9.00 до 13.00) в порядке живой очереди, во второй половине дня по предварительной записи на прием.

Записаться на прием можно самостоятельно через Единый портал государственных услуг ( www.gosuslugi.ru ) или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в Личном кабинете гражданина ( www.pfrf.ru ), либо в территориальном органе Пенсионного фонда.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны при предъявлении соответствующих документов обслуживаются без предварительной записи, вне очереди.

График работы Управления:

Понедельник – четверг: 09.00-18.00

Пятница: 09.00-16.45

Обед: 13.00-13.45

Суббота — Воскресенье: выходные дни

Прием осуществляется на первом этаже Управления

Каб. № 1 — прием заявлений на перерасчет пенсий, выбор способа доставки пенсии, другие вопросы, связанные с выплатой пенсии, запрос пенсионных дел из других регионов РФ и стран СНГ, приём и оформление документов прибывших и убывших пенсионных (выплатных) дел.

Каб. № 2 — прием граждан по вопросам материнского (семейного) капитала.

Каб. № 4 — приём документов для получения свидетельства об обязательном государственном пенсионном страховании (СНИЛС) и выдача СНИЛС.

Каб. № 7 — прием заявлений на назначение ЕДВ, КТЛ и перерасчет пенсий, прием заявлений на Федеральную социальную доплату, прием заявлений и документов для рассмотрения Комиссии по реализации пенсионных прав граждан при Совете министров РК.

Каб. № 8 — оформление пособия на погребение и оформление недополученной пенсии за умершего пенсионера, прием заявлений на назначение компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами, назначение ЕДВ, установление ДЕМО, выдача справок;

Каб. № 21 — прием заявлений на первичное назначение пенсий по текущей очереди.

Каб. № 22 — прием заявлений на первичное назначение пенсий, ЕДВ, КТЛ и перерасчет пенсий по электронной очереди.

Кроме того, в фойе здания находится координатор, осуществляющий консультации, оформление и выдачу справок и т.д.

Приём страхователей:

Понедельник – четверг: 09.00-18.00

Пятница: 09.00-16.45

Обед: 13.00-13.45

Суббота — Воскресенье: выходные дни

Телефон горячей линии: (36561) 7-84-40

Дополнительные телефоны: + 7 978 066 33 72 — по вопросам материнского (семейного) капитала

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