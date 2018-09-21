Керченские теплотрассы начали наполнять водой

Сегодня начинается запитка всех магистральных систем до жилья.
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Керчи распорядилось запитать городские теплотрассы. Письма о начале заполнения теплотрасс от котельных и ЦТП получили управляющие компании.
Это позволит устранить возможные порывы, утечки и успеть подготовить магистрали к подаче теплоносителя непосредственно в отопительный сезон.
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Начало отопительного сезона намечено на середину октября.