Управляющая компания Керчи не хочет выполнять свои обязанности

В редакцию КерчьИНФО обратилась жительница дома № 23, находящегося на улице Ворошилова, с жалобой на управляющую компанию, недобросовестно выполняющую свою работу.

Подъезд № 8, находящийся в многоквартирном доме на Ворошилова, в 2017 году очень сильно пострадал от дождя. В доме протекала крыша, и следы на стенах до сих пор о нём напоминают. Жильцы ведут постоянную переписку с управляющей компанией МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь», чтобы она выполнила свои обязательства согласно договору и законам РФ, и произвела косметический ремонт подъезда.

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После очередного обращения, на которое управляющая компания не обратила никакого внимания, жильцы подъезда обратились к главе администрации города Керчь Сергею БОРОЗДИНУ. После приема перед подъездом сделали пандус, о котором жильцы просили еще 2017 году.

«4 сентября почтальон принес письмо от МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь» в котором сказано, что дом имеет задолженность перед управляющей компанией, и пока эта задолженность не начнет сокращаться они ремонт в нашем подъезде производить не будут. Причем наш подъезд долга перед УК не имеет. Мы до сих пор не можем понять: если управляющая компания заключает договор с каждым жильцом многоквартирного дома и берет на себя обязательства предоставлять качественно услуги, то почему мы, жильцы подъезда № 8, должны отвечать за весь дом. Пусть УК с должников через суд взыскивает долги, а перед добросовестными плательщиками выполняет свои обязательства!»

Также жительница дома № 23, находящегося на улице Ворошилова, отметила, что у некоторых домов заканчиваются сроки по договорам с управляющими компаниями, и пожелала керчанам выбирать честную УК, которая выполняет свои обязательства.

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