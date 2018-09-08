Ураган в Керчи: повален фонарный столб, дерево упало на машины (ВИДЕО)

Из за сильного урагана в Керчи упал фонарный столб и дерево.
Это произошло возле детского сада «Колобок» в районе улицы Мирошника. Столб перекрыл въезд на территорию детского сада. Дерево задело ветками припаркованные машины.
К счастью никто из людей не пострадал.
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Это не первое и не последние происшествие, которое произошло из за сильнейшего урагана в Керчи. Мы продолжаем следить за ситуацией в городе.
Керчане, будьте предельно осторожны. По возможности не выходите из дома.
Видео появится через несколько минут.
В Керчи упал столб из за урагана. Фото