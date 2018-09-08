Ураган в Керчи: сводка происшествий (обновляется)

Сводка происшествий из за урагана в Керчи.

День города Керчи выдался весьма эмоциональным. Праздник «спрятали» от стихии в Культурный центр им. Богатикова. Тем временем, большинство районов остались без электричества, моряки потерпели бедствие в Керченском проливе и даже Крымский мост пострадал от стихии.

Вашему вниманию сводка происшествий в Керчи за 8 сентября.

Еще о нескольких подобных случаях керчане делятся с редакцией КерчьИНФО и публикуют в социальных сетях

В Дворе по улице Петра Дейкало повреждены провода.

Упало дерево на тротуар по улице Борзенко.

В молодежном парке стихия повалила 4 дерева. Об этом сообщают керчане в социальных сетях.

Во дворах по улице Горького дерево упало на автомобиль. Источник — социальные сети.

В социальных сетях появились новые фотографии поваленных деревьев от сильного ветра. По улице Мирошника дерево свалилось на дорогу, тем самым перегородив ее. Фото из социальных сетей.

В Керчи на детскую площадку упало дерево. Фото — социальные сети.

Между остановками Босфорской и Военкомат шквальный ветер погнул билборд. Фото из социальных сетей.

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