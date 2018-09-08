Ураган в Керчи: сводка происшествий (обновляется)

Сводка происшествий из за урагана в Керчи.
День города Керчи выдался весьма эмоциональным. Праздник «спрятали» от стихии в Культурный центр им. Богатикова. Тем временем, большинство районов остались без электричества, моряки потерпели бедствие в Керченском проливе и даже Крымский мост пострадал от стихии.
Вашему вниманию сводка происшествий в Керчи за 8 сентября.
Еще о нескольких подобных случаях керчане делятся с редакцией КерчьИНФО и публикуют в социальных сетях
В Дворе по улице Петра Дейкало повреждены провода.
Упало дерево на тротуар по улице Борзенко.
В молодежном парке стихия повалила 4 дерева. Об этом сообщают керчане в социальных сетях.
Ураган в Керчи: повален фонарный столб, дерево упало на машины (ВИДЕО)
Во дворах по улице Горького дерево упало на автомобиль. Источник — социальные сети.
В социальных сетях появились новые фотографии поваленных деревьев от сильного ветра. По улице Мирошника дерево свалилось на дорогу, тем самым перегородив ее. Фото из социальных сетей.
В Керчи на детскую площадку упало дерево. Фото — социальные сети.
Между остановками Босфорской и Военкомат шквальный ветер погнул билборд. Фото из социальных сетей.