Ураган в Керчи (ВИДЕО)

Этот день города запомнят все керчане. «Непогода нынче в моде».

Один из главных праздников города был испорчен ураганом. Пока смельчаки отмечают День рождения Керчи в Культурном Центре им. Богатикова, ЕДДС не перестает принимать заявки о поваленных деревьях, столбах, обрыве ЛЭП и прочих происшествий.

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По предварительным подсчетам по социальным сетям в Керчи сегодня было повалено более 100 деревьев. Повреждено несколько автомобилей.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе и обновлять сводку происшествий.

В Керчи сильный ураган

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