«УРАЛБЭНД»: танцующий оркестр в центре Керчи

Для участия в масштабном фестивале «Боспорские агоны», проходящем в городе в 20 раз, в Керчь съезжаются таланты со всей России. Одним из самых ярких гостей стал «УРАЛБЭНД» — танцующий оркестр из Екатеринбурга.

Изюминка оркестра — необычная шоу-программа.

«УРАЛБЭНД» в составе 21 человека и во главе с дирижером Александром ПАВЛОВЫМ устроили в Керчи настоящее вокальное и хореографическое шоу, благодаря которому произвели настоящий фурор.

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На сцену с музыкантами вышла и вокалистка коллектива Араксия.

Керчане и гости города громко и активно поддерживали выступающих.

Интересно! Коллектив был дважды внесен в книгу рекордов Гиннеса за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и за исполнение гимна ФИФА в составе 600 музыкантов.

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