Уральские ученые помогут в исследовании пещеры, найденной под «Тавридой»

Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН примут активное участие в исследовании пещеры найденной недавно при строительстве новой трассы «Таврида». Об этом в понедельник сообщил старший научный сотрудник Института, кандидат биологических наук Дмитрий ГИМРАНОВ, пишет информационное агентство ТАСС.

«Нам поступило приглашение от ведущего методиста Зоологического музея имени М. И. Глобенко Крымского федерального университета Дмитрия Старцева и председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина к проведению совместных работ по изучению палеонтологических объектов пещеры Таврида. Уже сегодня я отправляюсь к месту назначения, где буду находиться до 20 июля, для организации изучения рыхлых отложений пещеры, сбора палеонтологических объектов и их дальнейшей реставрации», — сказал ГИМРАНОВ.

Читайте: Пещеру под «Тавридой» ждет научное исследование

Ученый также добавил, что у специалистов их института присутствует многолетний опыт исследования как пещер, так и костей древних животных. Он привел в пример как в 2016 году ими были проведены раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов в пещере Иманай в национальном парке «Башкирия». Специалистами института тогда было найдено более 500 останков древних львов. Помимо этого, ученые регулярно проводят экспедиции на Дальнем Востоке и за Полярным кругом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.