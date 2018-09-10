Условия Украины для подачи воды в Крым назвали клоунадой и шутовством

Украина назвала условия для подачи воды в Крым.

Напомним, что в конце августа на севере Крыма с завода «Титан» произошел выброс в атмосферу вредного химического вещества. От вредных выбросов пострадал не только Крым, но и несколько сёл Херсонской области, а также отравились более 40 украинских пограничников.

Сообщалось, что некоторые крымчане считают, что выброс опасного вещества на севере Крыма, случился из-за того, что Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий ГРЫМЧАК назвал условия для подачи воды в Крым. Возобновление подачи воды в аннексированный Крым возможно только после признания Россией факта захвата украинского полуострова. Об этом политик сказал в эфире украинской телеканала Эспрессо TV.

«Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», – отметил ГРЫМЧАК, и добавил, что после выполнения условий можно будет порассуждать о том, сколько будет стоить вода для полуострова.

По его словам, Россия ни разу официально не обращалась к Украине по вопросам подачи воды в Крым.

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В эфире радио «Sputnik» крымский политолог Владимир ДЖАРАЛЛА отметил, что заявления Юрия ГРЫМЧАКА не имеют для крымчан никакого значения.

«Этот персонаж не обладает ничем особо значительным, его главная задача — сидеть и греть кресло, в котором он находится, и время от времени делать громкие заявления по поводу Крыма, Донбасса. Как это часто бывает на Украине, чиновник проявил инициативу и устроил определенную клоунаду и шутовство, чтобы продемонстрировать начальству, какой он полезный и важный. Но его предложения не стоят рассмотрения».

Вице-спикер республиканского парламента Ефим ФИКС заявил, что Крым самостоятельно справится со всеми проблемными вопросами.

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