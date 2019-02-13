Уснул за рулем: трое пострадавших в аварии под Багерово

В ночь на среду на трассе «Таврида» в районе поворота на поселок Багерово произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 уснул за рулем. В результате транспортное средство выехало за пределы проезжей части и врезалось в опору электропередач», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным сотрудникам полиции в результате ДТП пострадали 21-летний водитель и два пассажира 20-ти и 28-ми лет. Все пострадавшие получили легкие повреждения, так как были пристегнуты ремнями безопасности.