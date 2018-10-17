Установлена личность одного из подозреваемых в совершении теракта в Керчи

Установлена личность молодого человека, подозреваемого в совершении теракта в Керченском политехническом колледже. Личность удалось установить по фотографии, на которой парень спускается по лестнице колледжа с оружием в руках. Им оказался студент политеха Владислав РОСЛЯКОВ 2000 года рождения.

По сообщениям студентов-очевидцев, похожий на Владислава парень перед началом теракта сидел в коридоре в очках и с большим рюкзаком, либо чехлом.

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По неофициальной информации на 2 этаже здания нашли тело стрелка.

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