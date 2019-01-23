Установлены виновные в гибели женщины с младенцем в лифте Симферополя

Завершается следствие по делу гибели женщины и ее малолетнего ребенка в лифте одной из многоэтажек Симферополя в марте 2018. Об этом сообщил первый заместитель руководителя следственного управления Следкома России по Республике Крым, полковник юстиции Владимир ТЕРЕНТЬЕВ в беседе с журналистами Крымского информационного агентства.

«Следствие по уголовному делу на данный момент практически завершено. Нами установлены обстоятельства этого преступления по статье 238 УК РФ со стороны четвертых лиц. Виновными признаны два электромонтера и два ответственных должностных лица, которые могли повлиять на возникновение данной ситуации, но, в какой-то степени проигнорировали требования безопасности, что и привело к трагедии», — сказал ТЕРЕНТЬЕВ.

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По словам чиновника, он лично присутствовал на месте трагедии, и заверил, что обязательно доведет дело до логического завершения.

«Как только уголовное дело будет до конца сформировано, мы направим его в суд», — добавил ТЕРЕНТЬЕВ.

Напомним, что в марте 2018 года в результате падения лифта в одной из многоэтажек города Симферополя погибла молодая женщина с малолетним ребенком.