Утренняя авария в Керчи

Сегодня утром на улице Маршала Ерёменко образовалась большая пробка.
На улице Маршала Ерёменко возле стадиона имени 50-летия Октября можно наблюдать большое скопление автомобилей. Всё дело в том, что на участке дороги случилась авария.
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По словам очевидцев, которые прислали фото, чёрная «Toyota» «подрезала» серебристую «Lada», в результате чего пострадал водитель второго автомобиля.
На место происшествия приехала служба ГИБДД г. Керчь. Также ожидается прибытие скорой медицинской помощи.