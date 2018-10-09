Утро в парке Дубинина: остатки ночного пиршества «украсили» сквер (ФОТО)

Керчане разместили в соцсетях утренние фотографии сквера Дубинина, на которых видны следы ночного разгула.

Разбросанные бутылки, остатки арбуза и другой мусор «живописно» раскиданы по всему парку. Ночные гуляки даже не удосужились выбросить за собой остатки пиршества в мусорные урны, стоящие неподалеку.

Жители и гости Керчи, спешащие с утра по своим делам, должны были любоваться всем этим мусором, «украшающим» центр города.

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Становится стыдно за керчан, которые с таким неуважением относятся к своему городу. Неужели, чтобы навести порядок в городе, нужны лишь жесткие меры – поставить камеры во всех районах города и привлекать вандалов к административной ответственности?

Утро в парке Дубинина: остатки ночного пиршества «украсили» сквер (ФОТО)

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