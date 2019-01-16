Утро в заснеженном Приморском парке

Нам снова поднимают настроение чудесными фотографиями такой редкой зимы в Керчи.
Утро в Приморском парке. Чистый и морозный воздух дает сил и бодрости. Первые лучи солнца уже блестят на припорошенных полянках. Настроение…
Прекрасный вид на морскую гладь и наш Крымский мост.
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Мы благодарны своим читателям, которые дарят нам свои фото вместе с хорошим настроением, которым мы теперь вместе поделимся с вами.
Смотрите, питайтесь позитивной энергией, любите природу вне зависимости от погоды и будьте счастливы.
Фото: Людмила Бахарева
Утро в Приморском парке