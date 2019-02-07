Утром в Керчи горела квартира

Сигнал о возгорании поступил в службу МЧС Керчи в 5:29 утра. В сообщении указывалось о возникновении пожара в двухкомнатной квартире в многоквартирном жилом доме по улице Льва Толстого.

На место пожара прибыли спасатели ГУ МЧС по городу Керчи, и уже к 5:40 возгорание было ликвидировано. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, не дав ему распространиться на другие помещения.

Читайте: В Керчи сотрудники МЧС ликвидировали опасные авиабомбы

«Пожар произошел рано утром в двухкомнатной квартире, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. На этой площади огнем уничтожены вещи, но пострадавших и погибших нет», — об этом журналистам КерчьИНФО сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по РК.

На данный момент в причинах возгорания разбираются эксперты.