Уволен гендиректор «Крымских морских портов» Алексей ВОЛКОВ

С сегодняшнего дня назначен новый генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты». Документ, подтверждающий снятие с должности генерального директора ГУП РК «Крымские морские порты» Алексея ВОЛКОВА, опубликован с соцсетях Александром ТАЛИПОВЫМ.

Как сообщил агентству ТАСС, сам Алексей ВОЛКОВ, он переходит на работу в Министерство транспорта Крыма.

«С сегодняшнего дня (среда, 13.02.2019) я уволен по соглашению сторон. Это увольнение планируемое и не было спонтанным. Я перехожу на работу в Министерство транспорта РК, на какую должность пока говорить рано», — рассказал ВОЛКОВ журналистам ТАСС.

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Под постом Александра ТАЛИПОВА в «Facebook», сообщившего о смене руководства предприятия «Крымские морские порты» и опубликовавшего соответствующий документ, Алексей ВОЛКОВ написал:

«Коллеги! Плановая ротация. Порты ждёт реорганизация с поддержкой федерального центра. Перешёл в Минтранс работать, чтоб усилить морское направление. Нового гендиректора оценивать будем по делам и результату, а не слухам и документам из прошлого. Впереди — сезон 2019 и сложные задачи! Спасибо за поддержку тем, кто искренне верит в будущее Республики!»

На должность гендиректора ГУП РК «Крымские морские порты» назначен Сергей КВАСОВ, ранее руководивший Туапсинским филиалом «Росморпорта».