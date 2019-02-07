Уволены руководители Фонда капремонта Крыма

Предыдущее руководство Фонда капремонта многоквартирных домов Крыма снято с должностей, к работе приступают новые люди. Что стало причиной массовоого увольнения чиновников?

О смене руководства Фонда капитального ремонта Крыма заявил министр ЖКХ Дмитрий ЧЕРНЯЕВ на выездном заседании в Алуште, сообщают РИА Новости.

Ранее глава РК Сергей АКСЕНОВ поручил курирующему министру провести проверку деятельности Фонда капремонта, и обратиться за этим в правоохранительные органы.

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«Работа Фонда на территории полуострова не выдерживает никакой критики! Надо проверить куда были потрачены деньги людей и провести проверку финансово-хозяйственной деятельности», — заявил АКСЕНОВ.

ЧЕРНЯЕВ отметил, что в Фонде капремонта уже произведены необходимые кадровые изменения, и новые руководители в скором времени приступят к работе.