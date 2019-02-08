Уволилась директор Керченского политехнического колледжа

Журналисты КерчьИНФО проверяют информацию.

Ещё вчера стало известно, что в Керченском политехническом колледже произойдет смена руководства. Информация поступила от источника из образовательного учреждения, который захотел остаться анонимным.

Из колледжа уволилась по собственному желанию директор Ольга ГРЕБЕННИКОВА. Сегодня она дорабатывает последний день. Как сообщает источник, информация была озвучена на педагогическом совете.

Кто займет место директора в дальнейшем пока не известно. Журналисты КерчьИНФО уже проверяют информацию.

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Напомним, что 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла страшная трагедия. 18-летний студент Владислав РОСЛЯКОВ совершил взрыв и открыл стрельбу в образовательном учреждении. В результате пострадали и погибли люди, а виновник трагедии покончил с собой.

После этого несколько раз в колледже срабатывала пожарная сигнализация.