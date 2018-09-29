Ужасная авария на Крымской трассе

На Феодосийской трассе в районе села Еленовка столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

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«Все произошло в доли секунды — на встречку выехал, мы успели затормозить, сразу люди побежали к ним. Пыль столбом, вначале сложно было понять что то… когда мимо проезжали — страшное зрелище — со стороны водителя у двух КамАЗов просто вмятина. Сразу мысль — насмерть…», – написал один из пользователей в социальной сети.

Официальной информации о происшествии пока нет.

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