Ужасное состояние Керченского гинекологического отделения опасно для рожениц

В Керченском родильном доме в гинекологическом отделении находится в критическом состоянии туалет и душ. Об этом написала керчанка на сайте «iGrajdanin.ru».

«Ремонта в туалете не было уже десятилетиями, возможно деньги не поступали до 2014 года, но Российская Федерация за последние 4 года уже перевела в Крым огромное количество средств, неужели женщины не заслужили человеческих условий? Санитарочки каждое утро и вечер выставляют ведро с теплой водой с ковшиком, и женщины выстраиваются в очередь чтобы подмыться в очень неудобном положении над унитазом, на который невозможно присесть, некуда повесить полотенце, поставить мыло, пока пытаешься совершить туалет ноги затекают, в туалете всего 2 кабинки которые закрываются шторкой для душа. Куда смотрит санэпидстанция, неужели по санитарным нормам так положено или можно просто десятилетиями на это закрывать глаза, хотя смывы берутся регулярно, и никто из проверяющих ни разу не задался вопросом, как же женщины пребывая в стационаре больше недели купаются?», — пожаловалась девушка.

Любые попытки помыться и провести другие гигиенические процедуры превращаются в настоящее испытания для каждой девушки.

Также в сообщении было написано, что в помещениях невероятно душно из-за отсутствия кондиционера и даже нет обычного кулера с водой.

Ответ от Министерства Здравоохранения Республики Крым не заставил себя долго ждать. В пресс-службе заверили, что в ГБУЗ РК «Керченский родильный дом №1» имеется санитарная комната в приемном покое с душем и туалетом, которая оборудована бойлером с горячей водой. Ремонт данной санитарной комнаты закончен в июне 2018 года. На каждом этаже есть по два туалета для больных и персонала отделения, а в прошлом году им еще и косметический ремонт сделали. Но смотря на фотографии, которые сделала девушка, находящаяся там, в это с трудом верится.

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Также в сообщении от пресс-службы написали, что теплую воду ведрами носят по отделению, так как в Керчи отсутствует подача горячей воды и поэтому по всему родильному дому установлены бойлеры с горячей водой. НО при этом, техническое оснащение не позволяет осуществлять подачу горячей воды по всему родильному отделению.

В пресс-службе заверили, что администрацией родильного дома уже запланированы плановые текущие ремонты на 2018 и 2019 года.

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