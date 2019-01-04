Уже не можешь смотреть на оливье?

Наши Food box изменят твою жизнь! Выгодно, вкусно, прямо к твоей двери и главное быстро!

Рыбный, мясной, фуршетный, Food box закусок? что-то еще? У нас есть food box для каждого, на любой цвет и вкус! Только представь Сет из домашних пирогов и всего от 855 р.!

Food Box – идеальное решение, если надо накрыть стол для внезапных гостей, не потратив при этом ни сил, ни времени. Food Box приезжает в удобных коробках. Все что остается сделать — достать еду и поставить ее на стол. А на следующий день Ты проснешься королем своих вечеринок!

P.S. Мы работаем для того, что бы ты отдыхал!

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Готовим вкусно, везем мобильно!

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