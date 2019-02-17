«Ужесточили ценз»: в Крыму дети школьного возраста не смогут посещать музеи бесплатно

Снижен возрастной ценз для несовершеннолетних лиц и некоторых категорий льготников на бесплатное посещение музеев Крыма. Соответствующее изменение внесено в постановление Совета министров Республики Крым и опубликовано на сайте Правительства РК.

С 1 января 2017 года согласно постановлению «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Республики Крым» (кроме коммерческих выставок) правом бесплатного посещения пользовались дети до 16 лет.

Теперь же, бесплатно посещать крымские музеи теперь могут только дети до 7 лет (независимо от гражданства).

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Также в новой редакции документа говорится о том, что льготное и бесплатное посещение музеев возможно исключительно при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на получение льгот.

Однако, Совет министров великодушно увеличил число бесплатных посещений музеев Крыма с одного до двух раз в месяц.