В 2018 году по Крымскому мосту проехали более 3 500 000 автомобилей

С момента открытия мостом воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые.

За 7,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту новой автотрассой воспользовались 3 528 000 легковых и грузовых транспортных средств. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

В декабре по Крымскому мосту проехали почти 225 700 транспортных средств в обе стороны, более четверти из них – грузовые автомобили. Среднесуточная интенсивность движения в последнем месяце 2018 года составила около 7 300 транспортных средств. Общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – распределяется практически равномерно. В грузовом движении продолжает преобладать крымское направление. Эта тенденция наблюдается с момента открытия грузового движения 1 октября.

За 3 месяца по мосту проехало более 175 000 грузовиков (в Крым – более 90 000). Среднесуточная интенсивность грузового движения – более 1 900 автомобилей.

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«По итогам первого календарного года среднесуточный трафик Крымского моста составил около 15 000 транспортных средств. Это выше прогнозных оценок: ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги среднесуточная интенсивность составит 12 000-13 000 автомобилей», — рассказывают в инфоцентре.

Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые (объем перевозок морским путем за 2 года составил 3 170 000 транспортных средств).

Рекорд суточного трафика по Крымскому мосту поставлен в воскресенье 12 августа: за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей, в то время как абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств. Минимум интенсивности зафиксирован в субботу 1 декабря, когда по мосту проехали 6 184 автомобиля в обе стороны.