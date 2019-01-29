В 2019 году на дороги Крыма выделили 100 000 000 рублей

В 2019 году на капитальный ремонт и содержание дорог муниципалитетам Крыма будет выделено по 100 000 000 рублей. Как сообщает Риа Новости Крым, об этом в рамках совещания по итогам работы органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона за 2018 год рассказал глава Республики Сергей АКСЕНОВ.

Он поручил учесть ошибки прошлого года и планировать завершение строительства и ремонта дорожного полотна до 1 октября, а также до 15 февраля выверить зоны ответственности во всех муниципальных образованиях Республики.

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Кроме того, АКСЁНОВ указал на несоблюдение расписания в работе общественного транспорта практически во всех районах Крыма и поручил разработать систему контроля работы перевозчиков, которая позволит вывести их работу в легальное поле. Также глава региона поручил министру транспорта Крыма Сергею КАРПОВУ проверить техническую готовность 17 полученных автобусов ЛиАЗ и передать их в собственность муниципальных образований.